اختصاص 150 میلیارد تومان اعتبار برای کاهش ساعت کار پرستاران

غضنفر میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کاهش ساعت پرستاران در راستای اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت که از سال آینده اجرا می شود، این اعتبار در نظر گرفته شده است.

با اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، ساعت کار پرستاران کاهش می باید.

میرزابیگی با اشاره به اجرای کامل این قانون از سال آینده، افزود: اجرای این قانون به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌ های انسانی نظام سلامت که شامل شاغلان بالینی گروههای بهداشتی، درمانی که شامل بخشهای دولتی و غیردولتی می شود، صورت می گیرد.

بر اساس این قانون، ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به سختی کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با بیان اینکه ساعت کار پرستارانی که 15 سال سابقه کار داشته و در شیفت گردشی قرار دارند هشت ساعت کاهش می یابد، تصریح کرد: برای تامین هزینه های ناشی از کاهش ساعت کار پرستاران در بخش دولت، 150 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال آینده وزارت بهداشت پیش بینی شده است.

میرزابیگی ادامه داد: معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری نیز اجازه بکارگیری نیروی بالینی مورد نیاز در بخش دولتی را صادر کرده است و مشکلی از بابت کمبود نیروی پرستاری نخواهیم داشت.

میرزابیگی در ارتباط با افزایش هزینه های تامین کمبود نیرو در بخش خصوصی، گفت: این موضوع در بیمارستانهای خصوصی از طریق تعرفه گذاری قابل حل است و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.