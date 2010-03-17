633 مصدوم حوادث چهارشنبه آخر سال به بیمارستان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شمار مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال را 870 نفر در کشور اعلام کرد.

تعداد مصدومان گزارش شده از کل کشور تا ساعت یک و 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 870 نفر است که از این تعداد 237 نفر در محل به صورت سرپایی درمان شدند و 633 نفر نیز توسط امدادگران مرکز اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.

براساس گزارش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی هیچ مورد فوت در کشور گزارش نشده است.

همچنین مرکز اورژانس تهران نیز شمار مصدومان شهر تهران در حوادث چهارشنبه آخر سال را 86 نفر اعلام کرد.

براساس گزارش رسیده از مرکز اورژانس تهران 36 مورد آسیبهای مستقیم شامل 11 مورد سوختگی، هفت مورد آسیب به چشم، 10 مورد تروما و ضربه به دست و پا، هفت مورد جراحات ناشی از انفجار در نقاط مختلف و یک مورد قطع عضو در حوادث چهارشنبه آخرسال در شهر تهران گزارش شده است.

همچنین 50 نفر نیز دچار آسیبهای غیرمستقیم، شامل غش، بیماریهای قلبی، روانی و... گزارش شده‌اند.

از لحاظ ترکیب جغرافیایی آسیب‌دیدگان در نقاط مختلف شهر تهران 26 نفر در شرق، 25 نفر در غرب، 9 نفر در شمال و 26 نفر در جنوب تهران دچار حادثه شده‌اند.

میانگین سنی آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه آخرسال در شهر تهران 21 سال گزارش شده است.