به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام حسن ملک محمدی با بیان این مطلب عنوان کرد: ناشران جهان اسلام با وجود اینکه استعداد و توانمندی‌های بسیار زیادی در سطح دنیا دارند ولی متأسفانه از این ظرفیت مطلوب برای اعتلای فرهنگ غنی اسلامی استفاده نشده است.



وی افزود: وزارت ارشاد باید در این اجلاس با بسیج امکانات و دعوت از اندیشمندان و صاحب‌نظران و ایجاد یک فضای وحدت و همدلی میان صاحبان فکر و اندیشه، در احیای نقش نشر در جهان اسلام نقش مؤثری را داشته باشد تا با الهام از رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبری معظم بتوانیم به تکلیف الهی خود عمل کنیم.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه یکی از هدف‌های مهم دشمن در ایجاد جنگ نرم متأثر کردن نشر از فرهنگ غرب است، یاد آور شد: باید با روشنگری، تألیف آثار و ترغیب ناشران متعهد به چاپ آثار برجسته، یک تحول بزرگ در صنعت چاپ و نشر دنیای اسلام به وجود آورد.



وی گفت: با توجه به اینکه دنیای استکبار در تلاش برای نشان دادن یک چهره ناموجه از اسلام است و تا به امروز تمام تلاش دنیای اسلام در مقابل این توطئه‌ها حالت دفاعی داشته است، ناشران جهان اسلام می‌توانند با چاپ آثاری غنی و با معنا حالت تدافعی را به حالت تهاجمی در جهت تبلیغ دین اسلام به کار بگیرند.



ملک محمدی با اشاره به اینکه اقدام جمهوری اسلامی ایران در برپایی اجلاس ناشران جهان اسلام یک اقدام ابتکاری و قابل تحسین است، بیان کرد: به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی از وزیر ارشاد و برگزارکنندگان اجلاس تقدیر و تشکر می‌کنم و در این زمینه انتظار داریم متولیان امر به برپایی اجلاس اکتفا نکنند بلکه این اجلاس را به یک سیاست راهبردی و حرکت مستمر تبدیل کنند و با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و اتاق فکر، برنامه‌ریزی کنند تا با بعضی از ناشران بزرگ و با سابقه در سطح جهان اسلام تفاهم‌نامه‌هایی امضا شود.