امسال پروژه های عمرانی خراسان رضوی چهار بار ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور صبح چهارشنبه در آخرین جلسه شورای فنی استان در سال 88 افزود: موضوع نظارت یکی از موضوعات اساسی است که امسال با همکاری همه دستگاه های اجرایی استان و تلاش عوامل دفتر فنی استانداری موفق شدیم در چهار بازه زمانی روند پیشرفت کمی و کیفی پروژه های عمرانی استان را بازدید و ارزیابی کنیم.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه نظارت مستمر از روند اجرای پروژه ها در سطح استان نتایج خوبی را به همراه داشت تصریح کرد: در آخرین بازه زمانی بازدید که از 26 دی ماه به مدت 10 روز انجام شد، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی استان 54 درصد بوده است که این رقم بعد از گذشت حدود دو ماه از زمان ارزیابی، حدود 20 درصد افزایش یافته است.

با اشاره به اینکه میزان پروژه های با کیفیت خوب و عالی استان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، افزود: همچنین پروژه های عالی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود 30 درصدی داشته است.

حسین پور گفت: از تمامی دستگاه ها و شهرداری های شهرستان ها، کارشناسان، فرمانداران و مدیران ناظر که در ارزیابی های انجام شده رتبه یک تا سه را کسب کرده اند تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی از دفتر فنی استانداری خواست نتایج کلی ارزیابی ها به همه دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و شهرداری های شهرستانها ارسال و گزارش مفصل هر دستگاه نیز به طور مجزا به همان دستگاه ارائه شود تا در آینده از نتایج آن برای بهبود عملکرد پروژه های عمرانی دستگاه خود استفاده کنند.

در ابتدای این جلسه محمد حسن واحدی مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی با ارائه گزارشی از چهارمین مرحله نظارت عالیه بر پروژه های استانی گفت: از 26 دی ماه در بازه زمانی 10 روزه از یک هزار و 467 پروژه با اعتبار 190 میلیارد تومان بازدید به عمل آمد.

وی با بیان اینکه بیشترین پروژه های عمرانی مربوط به مشهد با 172 پروژه و اعتبار 36 میلیارد تومان بوده است، گفت: کمترین پروژه نیز مربوط به شهرستان زاوه با 20 پروژه و دو میلیارد تومان اعتبار است.

وی افزود: در بین دستگاه های اجرایی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی با 251 پروژه و 17 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار بیشترین پروژه را به خود اختصاص داده بود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در بین شهرستانهای استان، شهرستان سبزوار با 69 درصد و فریمان و چناران با 68 درصد بالاترین شاخص های پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را در استان در سال 88 داشته اند، تصریح کرد: همچنین در بین دستگاه های اجرایی شرکت آبفای روستایی با 95 درصد بالاترین پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی و آبفای مشهد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در ارزیابی های به عمل آمده کسب کردند.

وی تصریح کرد: در ابتدای سال آینده از فرمانداران، دستگاه های اجرایی استان، مسئولان اجرایی شهرستانها و ناظرین دستگاه های اجرایی استان که براساس شاخص های ارزیابی، رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند تقدیر خواهد شد.

در پایان این جلسه پیشنهاد تاسیس سازمان نظام پیمان کاری ارائه، دلایل و اهداف تاسیس آن تشریح و مقرر شد تا در اولین جلسه شورای فنی استان در سال آینده این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.