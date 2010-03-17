طرح امنیت و امدادرسانی نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، فرمانده نیروی انتظامی استان در مراسم آغاز این طرح گفت: ارتقاء ضریب امنیتی مناطق مسکونی در تعطیلات نوروزی، خدمات رسانی، امداد رسانی، روان سازی ترافیک وافزایش ایمنی جاده ها از اهداف این طرح است.

سردار حسین چناریان افزود: از امروز 100 گروه امدادی و پلیسی در جاده های اصلی استان مستقر خواهند شد و بیش از 600 نفر نیز کار امدادرسانی به مسافران نوروزی را در جاده ها بر عهده می گیرند.

فرمانده نیروی انتظامی استان یادآور شد: این طرح که دستگاههایی نظیر اورژانس جاده ای 115، هلال احمر، راه و ترابری، آتش نشانی و امداد خودرو، نیروهای پلیس را در آن همیاری می کنند، تا 20 فروردین ماه سال 89 ادامه خواهد داشت.

فرمانده پلیس راه استان نیز گفت: در نوروز سال گذشته تنها دو تصادف منجر به فوت در محورهای استان به ثبت رسید و میزان تلفات منجر به فوت 50 درصد کاهش داشت.

سرهنگ علی سلیمی با بیان اینکه در این زمینه استان کهگیلویه وبویراحمد جز امن ترین استانهای کشور انتخاب شد، افزود: پیش بینی می شود با همکاری ستاد حوادث، امسال آمار تصادفات بازهم به حداقل برسد.

وی بیان داشت: 30 واحد ثابت و سیار با کمک 30 دستگاه دوربین سرعت سنج، تمامی محورهای مواصلاتی استان را زیرنظر می گیرند.