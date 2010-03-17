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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

در چهارشنبه آخر سال؛

58 فقره آتش سوزی در کرج رخ داد

58 فقره آتش سوزی در کرج رخ داد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرج گفت: 58 فقره آتش سوزی در کرج همزمان با چهارشنبه آخر سال رخ داد.

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از مجموع آتش سوزی های به وقوع پیوسته 9 فقره در واحدهای مسکونی ،17 فقره در باغات و بقیه در اماکن ضایعات شهری، واحدهای تجاری و ساختمانهای متروکه بوده است.

وی ادامه داد: بر اثر این آتش سوزی ها چهار نفر مجروح شدند که توسط ماموران آتش نشانی از محل حادثه خارج و به مراکز فوریتهای پزشکی انتقال یافتند.

امیریزدانی خاطرنشان کرد: برای انجام عملیاتهای امداد و نجات ناشی از برگزاری آیین های چهارشنبه آخرسال و ایمن سازی محلهای حادثه، 26 واحد آتش نشان در مناطق مختلف شهر کرج حضور داشتند.

وی اظهارداشت: ماموران آتش نشان با انجام 32 ساعت و 20 دقیقه عملیات طی شبانه روز گذشته توانستند به مهار حوادث ناشی از برگزاری آیین های چهارشنبه آخرسال بپردازند.

کد مطلب 1053200

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