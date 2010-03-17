نسل کشی خواندن ارامنه از سوی آمریکا سفر اردوغان به واشنگتن را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی گزارش داد: "رجب طیب اردوغان" سفر خود که قرار بود ماه آوریل جهت مشارکت در نشست بین المللی درباره امنیت هسته ‌ای به میزبانی واشنگتن صورت گیرد را لغو کرد.

این ‌تصمیم اردوغان در واکنش به تصمیم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در چهارم مارس ماه جاری بود.

در پی نسل کشی خوانده شدن کشتار ارامنه، ترکیه سفیر خود را از واشنگتن فراخواند و همین امر دلیلی شد برای افزایش تنش میان دو کشور و در پی آن وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که قطعنامه تصویب شده در کمیته روابط بین المللی کنگره آمریکا در مورد قتل عام ارامنه اشتباه است.

"رابرت گیتس" گفت: قطعنامه تصویب شده در کمیته روابط بین المللی کنگره آمریکا در مورد قتل عام ارامنه اشتباه است. ما امیدواریم که کنگره و سنای آمریکا روند تصویب این قطعنامه را ادامه ندهد چرا که چنین قطعنامه هایی می تواند بر روابط آمریکا-ترکیه ضربه جدی وارد کند.



کمیته روابط بین المللی کنگره آمریکا طی نشست اخیر خود در روز 4 ماه مارس با 23 رای موافق و 22 رای مخالف قطعنامه قتل عام ارامنه در دوره عثمانی در جنگ جهانی اول را به عنوان نسل کشی تصویب نمود.



گرچه هنوز تا تصویب نهایی این مصوبه از سوی سنا و امضای آن از طرف رئیس جمهوری ایالات متحده فاصله زیادی باقی مانده و احتمال تصویب نهایی آن بسیار ضعیف است، اما این اقدام کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که پیشتر در سال 2007 نیز سابق داشته خشم ترکیه را بر انگیخته است.

