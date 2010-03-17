450 هزار عدد انواع مواد محترقه در کرج کشف شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس کرج گفت: در اجرای طرح پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی در شب چهارشنبه آخر سال، 450 هزار عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان کشف شد.