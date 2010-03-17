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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

450 هزار عدد انواع مواد محترقه در کرج کشف شد

450 هزار عدد انواع مواد محترقه در کرج کشف شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس کرج گفت: در اجرای طرح پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی در شب چهارشنبه آخر سال، 450 هزار عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ ناصر اصلانی  در گفتگو  با خبرنگار مهر افزود: کشف این مقدار مواد محترقه نسبت به مدت مشابه سال قبل 130درصد افزایش نشان می دهد.

وی تاکید کرد: این مواد که بیشتر در حال انتقال از غرب کشور به کرج بود با کنترل و نظارت بر ورودیهای این شهرستان کشف شد.

اصلانی یادآور شد: در اجرای طرح پیشگیری از حوادث شب چهارشنبه آخر سال بیش از صد هزار بروشور آموزشی و هشدار دهنده بین شهروندان و دانش آموزان این شهرستان توزیع شده است.

وی با تاکید بر نقش خانواده ها در پیشگیری از پیامدهای منفی حوادث ناگوار، اظهارداشت: پلیس از طریق تلفن 110 به صورت شبانه روزی در خدمت و دریافت گزارشهای مردمی است.
 

کد مطلب 1053213

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