450 هزار عدد انواع مواد محترقه در کرج کشف شد

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشف این مقدار مواد محترقه نسبت به مدت مشابه سال قبل 130درصد افزایش نشان می دهد.
وی تاکید کرد: این مواد که بیشتر در حال انتقال از غرب کشور به کرج بود با کنترل و نظارت بر ورودیهای این شهرستان کشف شد.
اصلانی یادآور شد: در اجرای طرح پیشگیری از حوادث شب چهارشنبه آخر سال بیش از صد هزار بروشور آموزشی و هشدار دهنده بین شهروندان و دانش آموزان این شهرستان توزیع شده است.
وی با تاکید بر نقش خانواده ها در پیشگیری از پیامدهای منفی حوادث ناگوار، اظهارداشت: پلیس از طریق تلفن 110 به صورت شبانه روزی در خدمت و دریافت گزارشهای مردمی است.
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