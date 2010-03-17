یک بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش مارتین لوتر کینگ برگزیده شد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر دنیلز هم اکنون مراحل پیش تولید فیلم "سلما" را پشت سر می گذارد."سلما" به زندگی پر فراز ونشیب و کوتاه مارتین لوتر کینگ قهرمان جنبش مدنی سیاهان آمریکا می پردازد.



دیوید اویه لوو بازیگر انگلیسی که اخیرا در فیلم های " طلوع در خورشید" و "داستان های سرخ" جورج لوکاس به ایفای نقش پرداخته ، از سوی دنیلز برای بازی در نقش لوتر کینگ برگزیده شده است.



هیو جکمن نیز نقش رئیس پلیس نژاد پرست شهر سلمای ایالت آلاباما محل برگزاری سخنرانی تاریخی لوتر کینگ در سال 1965 را بر عهده دارد.



استودیوی انگلیسی "پاته" تهیه کنندگی این پروژه را به صورت اشتراکی و با جمع اوری سرمایه از منابع گوناگون تقبل کرده است.نخستین فیلم دنیلز یعنی "پرشس" نیز با مشکل عدم تامین بودجه مواجه بود.تا این که در نهایت یک زوج ثروتمند اهل کلورادو بودجه تولید فیلم را تقبل کردند و "پرشس" هفته گذشته برنده دو جایزه اسکار شد.

