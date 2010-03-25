فضای درمانی بیمارستان هشتگرد برای درمان بیماران سرپایی کافی نیست

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ با اعلام خبر فوق افزود: مراجعان و بیماران سرپایی فراوانی به این بیمارستن مراجعه می کنند اما فضای فعلی بیمارستان برای درمان آنها کافی نیست.

فرهاد کاوه ادامه داد: رسیدگی به وضعیت بیماران و مراجعان سرپایی همواره بخشی از فعالیتهای درمان در مراکز درمانی بوده است و باید شرایطی به وجود آید که بتوانیم این امر را به بهترین نحو در ساوجبلاغ انجام دهیم.

وی عنوان کرد: بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد 32 تخت دارد و نام قبلی آن "دی کلینیک" است.

این سمئول بیان کرد: در این بیمارستان بخشهای جراحی عمومی، زنان، اطفال و داخلی داریم و امیداریم زمینه ای فراهم شود که بتوانیم همه بخشهای مورد نیاز را در این مرکز درمانی داشته باشیم.

کاوه اظهار داشت: در حال حاضر پروژه ای درمانی در ساوجبلاغ در حال احداث است که اگر این امر محقق شود و به اتمام برسد، بخشی از مشکلات و کمبودهای بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اتمام پروژه یادشده، امکان افزایش تخت در بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد فراهم می شود و این امر کمک می کند تا بخشی از مشکلات و کمبودهای درمانی در ساوجبلاغ حل شود و کاهش یابد.

شهرستان ساوجبلاغ با وسعتی معادل دو هزا و 800 کیلومتر مربع در منتهی الیه شمال غربی استان تهران واقع است که از شرق به کرج از جنوب به اشتهارد، از غرب به آبیک و از شـــمال به نوشـهر و الموت منـــتهی می شود.