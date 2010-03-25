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۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

فضای درمانی بیمارستان هشتگرد برای درمان بیماران سرپایی کافی نیست

فضای درمانی بیمارستان هشتگرد برای درمان بیماران سرپایی کافی نیست

استان تهران - خبرگزاری مهر: فضای درمانی بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد برای درمان بیماران سرپایی شهرستان ساوجبلاغ کافی نیست.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ با اعلام خبر فوق افزود: مراجعان و بیماران سرپایی فراوانی به این بیمارستن مراجعه می کنند اما فضای فعلی بیمارستان برای درمان آنها کافی نیست.

فرهاد کاوه ادامه داد: رسیدگی به وضعیت بیماران و مراجعان سرپایی همواره بخشی از فعالیتهای درمان در مراکز درمانی بوده است و باید شرایطی به وجود آید که بتوانیم این امر را به بهترین نحو در ساوجبلاغ انجام دهیم.

وی عنوان کرد: بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد 32 تخت دارد و نام قبلی آن "دی کلینیک" است.

این سمئول بیان کرد: در این بیمارستان بخشهای جراحی عمومی، زنان، اطفال و داخلی داریم و امیداریم زمینه ای فراهم شود که بتوانیم همه بخشهای مورد نیاز را در این مرکز درمانی داشته باشیم.

کاوه اظهار داشت: در حال حاضر پروژه ای درمانی در ساوجبلاغ در حال احداث است که اگر این امر محقق شود و به اتمام برسد، بخشی از مشکلات و کمبودهای بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اتمام پروژه یادشده، امکان افزایش تخت در بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد فراهم می شود و این امر کمک می کند تا بخشی از مشکلات و کمبودهای درمانی در ساوجبلاغ حل شود و کاهش یابد.

شهرستان ساوجبلاغ با وسعتی معادل دو هزا و 800 کیلومتر مربع در منتهی الیه شمال غربی استان تهران واقع است که از شرق به کرج از  جنوب به اشتهارد، از غرب به آبیک و از شـــمال به نوشـهر و الموت منـــتهی می شود.

کد مطلب 1053231

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