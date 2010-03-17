شهریاران نوروزی در مبادی ورودی شهر و میادین اصلی مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله رمضانی مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر گفت: در این طرح تعداد یکصد غرفه به منظور راهنمایی مسافرین، اهدای بروشورهای معرفی آثار تاریخی و دیدنی، موزه ها و مکان های تفریحی شهر تهران در مبادی ورودی شهر و میادین اصلی دایر می شود.

وی افزود: اعضای خانه شهریاران جوان به صورت داوطلبانه و به منظور یاری رساندن به مدیریت شهری در این غرفه ها مستقر می شوند و کارت نوروز، منقش به پروژه های عظیم مدیریت شهری و با امضای دکتر قالیباف شهردار تهران به جوانان شهر اهدا خواهد شد.

به گفته مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران روز اول فروردین ماه و به مناسبت فرا رسیدن سال نو به شهروندان تهرانی و مسافرین نوروزی گل اهدا می شود.