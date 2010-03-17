بازیابی قدیمیترین فیلم تاریخ سینمای استرالیا

به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه این فیلم که "اسکیت سواری طنز آلود"نام دارد و در سال 1896 ساخته شده که به نظر می رسد ماریوس سستیه فیلمساز فرانسوی آن را در ملبورن فیلمبرداری کرده باشد.



این فیلم یک دقیقه ای بی شک یکی از نخستین تصاویری است که از کشور استرالیا ثبت شده و بیش از یک قرن پیش در آمریکا و اروپای غربی به نمایش در آمده است.



به گفته پیتر گرت وزیر هنر استرالیا احتمالا این نخستین باری است که فیلم یاد شده در خود استرالیا به نمایش عمومی در می آید. گرت در این باره می افزاید : علیرغم آنکه تمامی فیلم های سستیه در استرالیا به نمایش عمومی در آمده اند ، هیچ مدرک ثبت شده ای درباره نمایش فیلم " اسکیت سواری طنز آلود" در این کشور وجود ندارد.



نوادگان سستیه در نمایش عمومی فیلم در کانبرای استرالیا حضور داشتند.نام سستیه به عنوان فردی که سینما را به استرالیا وارد کرد در تاریخ این کشور ثبت شده است.

