فاز اول پادگان مرکز آموزش امام رضا (ع) بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح فاز نخست پادگان جدید امام رضا(ع) بیرجند، افزود: پروژه پادگان امام رضا (ع) یکی از موفق ‌ترین پروژه‌های فرماندهی مهندسی است و این پادگان پنجمین پادگانی است که امسال افتتاح می شود.

امیر احمدرضا پوردستان با اشاره به اینکه در مدت زمان دوسال فاز اولاین پروژه به بهره برداری رسیده است، بیان داشت: اگر مشکلات اعتباری نمی‌ داشتیم خیلی زودتر از زمان تعیین شده فاز نخست اجرایی می‌ شد.

وی در خصوص خروج پادگان‌ها از شهرها گفت: قبل از آنکه مسئولان به دنبال این موضوع باشند خود ما دنبال آن هستیم زیرا پادگان آموزشی نظامی باید در جایی باشد که زمین آموزش و میدان تیر کنار دست آن باشد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در مورد افتتاح فاز نخست مرکز آموزش (04)اظهارداشت: پیرو دستور فرماندهی معظم کل قوا انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها و محل‌های مسکونی در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفته و انتقال پادگان 04 از مصوبات سفرهیئت دولت به استان بود.

قهرمان رشید ابراز امیدواری کرد با همکاری سایر دستگاه‌ها سرعت اجرای سایر بخش‌های پادگان سریع ‌ترانجام شود.



وی وضعیت مسکن مهر را در استان مطلوب دانست و گفت: یک هزار و 500 واحد در قالب مسکن مهر را امروز کلنگ زنی می کنیم که قرارداد 540 واحد آن بین ارتش وسازمان مسکن و شهرسازی بسته شده است.