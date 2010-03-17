غرب مسئول شرایط بحرانی در نوار غزه است/ غزه سمبل نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایر جان گینگ " رئیس آژانس سازمان ملل برای کمک به آوارگان فلسطیسنی(آنروا) در گفتگو با نشریه آلمانی "دی سایت" اظهار داشت: موضوع اساسی در غزه مسئله محاصره این منطقه توسط اسرائیل است. از چهار و نیم میلیارد دلاری که جامعه جهانی برای بازسازی غزه بعد از جنگ حدود یک سال پیش اختصاص دادند هیچ چیز به این منطقه نرسیده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: این محاصره نه تنها عواقب انسانی فاجعه باری را به دنبال دارد بلکه روحیات و سیستم ارزشی یک جامعه غیرنظامی را تغییر داده و به آن آسیب می رساند. نیمی از جمعیت غزه را کودکان تشکیل می دهند که تجربه های آنها سراسر شک و تردید و ناحقی و حبس و محاصره بوده است. این تجربه ها فوق العاده برای آنها مخرب و غیر سازنده خواهد بود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که اسرائیل با استدلالهای غلط از کمک رسانی سازمان ملل به مردم نوار غزه و بازسازی این منطقه جلوگیری به عمل می آورد.

گینگ در پاسخ به این پرسش که جامعه جهانی چه کمکی برای ورود کالاهای کمکی به نوار غزه می کند اظهار داشت: هیچ. می شود تصمیماتی گرفت که جمعیت غیر نظامی غزه با این محاصره مجازات نشوند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: غزه مترادف شده است با جراحت حقوق بشر و اقدامات غیر انسانی علیه یک جامعه غیر نظامی، به این ترتیب این وقایع در کتابهای تاریخی ثبت خواهد شد. هر سیاستمدار غربی در چنین شرایطی مسئول است.

