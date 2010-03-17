کمیته برنامه ریزی کرج رتبه نخست استان تهران را کسب کرد

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج برای دومین سال پیاپی توانست رتبه نخست کمیته برنامه ریزی را در میان فرمانداریهای استان تهران کسب کند.

وی افزود: تلاش بی وقفه و انجام کار کارشناسی دقیق در خصوص طرحها و برنامه های شهری و استانی از جمله فعالیتهای کمیته برنامه ریزی در طی سال 88 بوده است.

حدادپور بیان داشت: پیگیری های لازم در بخش اعتبارات، و تخصیص به موقع آن، تعامل مطلوب ادارات شهرستان با یکدیگر و ادارات کل و پیشرفت قابل توجه طرح های عمرانی از ملاک های مهم تخصیص این رتبه بوده است.

معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج اظهار امیدواری کرد که با تلاش های بیشتر در سال آینده بتوان گام های موثرتری را در این زمینه برداشت.

علاوه بر کرج شهرستان های شهریار و فیروز کوه نیز حائز کسب این رتبه در سطح استان تهران نیز شده اند.