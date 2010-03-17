توزیع 354 هزار جلد پیک نوروزی بین دانش آموزان مازندران

اسکندر عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: 122 هزار و 900 جلد پیک نوروزی دوره راهنمایی با عنوان بهار دانش و 231 هزار و 800 جلد پیک دوره ابتدایی با عنوان ارمغان بهار در حال توزیع است .

وی با اشاره به اینکه در تهیه و تدوین مطالب این ویژه نامه نوروزی بیش از 123 معلم عضو گروه های آموزشی استان فعالیت کردند، اظهار داشت: پیک نوروزی دانش آموزان مازندرانی از تکلیف صرف خارج شده و در آن اطلاعات عمومی ، مسائل بومی و محلی ، معرفی شخصیت ها ، سرگرمی ها ، مسابقات و معرفی سایت های آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مراحل تهیه محتوا ، صفحه آرایی و تنظیم پیک نوروزی به ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق واگذار شد افزود : دوره پیش دبستانی تنکابن ، پایه اول ابتدایی رامسر ، پایه دوم ابتدایی شهرستان بهشهر ، پایه سوم ابتدایی ناحیه دو ساری ، پایه چهارم ابتدایی قائم شهر ، پایه پنجم ابتدایی شهرستان چالوس ، و در پایه اول راهنمایی ناحیه یک ساری ، دوم راهنمایی شهرستان بابل و سوم راهنمایی شهرستان آمل مشارکت داشتند .

عباس پورتاکید کرد: در پیک نوروزی امسال ارائه مسابقات و سرگرمی هایی در مورد رعایت مسائل ایمنی در عبور و مرور ، صرفه جویی در مصرف انرژی ، آموزش حقوق شهروندی ، منابع طبیعی ، اهداء خون و هشدارهای پلیسی مورد توجه قرار گرفته است.