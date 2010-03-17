به گزارش مهر از اسکرین دیلی این جشنواره 23 آوریل (سوم اردیبهشت 89) در شهرشمالی اودینه ایتالیا برگزار می شود.فیلم هنگ کنگی "خانه رویایی" با نقش آفرینی جوزی هو داستان زنی را بازگو می کند که برای به دست آوردن خانه رویایی‌اش از هیچ کاری رو گردان نیست.



"خانه رویایی" درامی روانشناسانه است که موضوع بحران افزایش قیمت املاک در هنگ کنگ را دستمایه قرار داده و خونین ترین فیلم تاریخ سینمای این کشور محسوب می شود.



پانگ پیش از این در سال 2002 نیز با فیلم "شلیک می کنی ، شلیک می کنم" در جشنواره فیلم های خاور دور اودینه شرکت کرده بود.جشنواره فیلم خاور دور اودینه تا روز اول ماه مه ( 11 اردیبهشت) ادامه دارد.

