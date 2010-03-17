مهلت ارسال مقالات به پنجمین همایش ملی روابط عمومی الکترونیک تمدید شد

احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به تمدید مهلت ارسال مقالات پنجمین همایش روابط عمومی الکترونی تاکید کرد:علاقمندان برای ارسال مقاله و همچنین حضور در همایش می‌توانند از طریق سایت www.eprcenter.ir اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

مظفری افزود: این همایش با شعار روابط عمومی الکترونیک؛ روابط عمومی کاربردی در تاریخ 28 اردیبهشت در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

مظفری تصریح کرد: استادان، دانشجویان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی می توانند مقالات خود را حول محور یکی از موضوعات ذیل و حداکثر تا تاریخ 25 فروردین ماه 89 به آدرس info@eprceneter.ir ارسال کنند.

نماینده پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک در مازندران، کاربرد شبکه‌های اجتماعی در روابط عمومی ساختار نوین سازمانی در روابط عمومی الکترونیک، الزامات فنی و زیرساخت‌ها در روابط عمومی الکترونیک در خدمت برنامه استراتژیک سازمان، نقش رهبری سازمان در تحول روابط عمومی از سنتی به الکترونیک، روابط عمومی الکترونیک و مدیریت نوآوری را از رئوس مقالات قابل ارائه در این همایش اعلام کرد.

وی افزود: استانداردها در روابط عمومی الکترونیک، معماری سامانه جامع روابط عمومی الکترونیک، روش‌های نوین افکارسنجی و روابط عمومی الکترونیک، ارائه مدل عملی پرتال سازمانی، رویکرد اخلاقی به روابط عمومی الکترونیک و مدیریت افکار عمومی و روابط عمومی الکترونیک را 12 محور تعیین شده برای ارسال مقالات به پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک است.