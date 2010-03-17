ستاد استقبال نوروزی از ایرانیان مقیم خارج راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، دکتر محمد شریف ملک زاده با اعلام این خبر افزود: همزمان با راهاندازی مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور و استقرار کارشناسان و نمایندگان تامالاختیار دستگاهها و سازمانهای مسئول در این مرکز، همهی هموطنان مقیم خارج می توانند در طول ساعات شبانهروز ، مسائل و مشکلات خود را در زمینههای مختلف مطرح و در مدت کوتاهی پاسخها و نتایج اقدامات را دریافت کنند.
وی در ادامه با اشاره به سفرهای نوروزی هزاران ایرانی مقیم خارج در ایام تعطیلات نوروز به کشور تصریح کرد: مسئولان و کارشناسان دفاتر نمایندگی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در تمام فرودگاههای بینالمللی کشور نیز مستقر هستند و آماده پاسخگویی و ارائه خدمات لازم به هموطنان می باشند.
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