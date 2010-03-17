  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

ملک زاده:

ستاد استقبال نوروزی از ایرانیان مقیم خارج راه اندازی شد

ستاد استقبال نوروزی از ایرانیان مقیم خارج راه اندازی شد

دبیر کل امور ایرانیان خارج از کشور از راه‌اندازی و آمادگی کامل ستاد استقبال نوروزی از هموطنان ایرانی مقیم خارج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، دکتر محمد شریف ملک زاده با اعلام این خبر افزود: همزمان با راه‌اندازی مرکز شبانه ‌روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور و استقرار کارشناسان  و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاهها و سازمانهای مسئول در این ‌مرکز، همه‌ی هموطنان مقیم خارج می توانند در طول ساعات شبانه‌روز ، مسائل و مشکلات خود را در زمینه‌های مختلف مطرح و در مدت کوتاهی پاسخ‌ها و نتایج اقدامات را دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به سفرهای نوروزی هزاران ایرانی مقیم خارج در ایام تعطیلات نوروز به کشور تصریح کرد: مسئولان و کارشناسان دفاتر نمایندگی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در تمام فرودگاههای بین‌المللی کشور نیز مستقر هستند و آماده پاسخگویی و ارائه خدمات لازم به هموطنان می باشند.

کد مطلب 1053307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها