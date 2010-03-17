ادبیات پرخاشگرانه برخی رسانه ها شایسته نظام اسلامی نیست / دلها را از کینه خانه تکانی کنید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در آخرین جلسه درس خارج خود در سال جاری اظهار داشت: مشکلی که اکنون بین ما و رسانه‌ها به وجود آمده و من آن را بحران ادبیات نام گذاشته‌ام ادبیات پرخاشگرانه است و مشاهده می‌شود فورا نسبت جاسوسی و ضدانقلاب⁯بودن به هم می‌دهند و اینکه هر روز بخواهیم با ادبیات خشن با هم رفتار کنیم درست نیست.



وی ادبیات پرخاشگرانه را شایسته نظام اسلامی ندانست و تصریح کرد: ما باید با همدیگر منطقی رفتار کنیم و البته کسانی که جاسوس هستند را باید به دست دستگاه قضایی بسپاریم ولی افراد نباید حرفهای ناروا به همدیگر نسبت دهند.



این مرجع تقلید با قرائت روایتی در مورد لزوم توجه مردم به بیان الفاظ و ادبیات صحیح در سخن گفتن اظهار داشت: دقت در انتخاب نوع ادبیات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید هم بر همین امر تأکید کرده است.



وی با اشاره به این سخن قرآن که «به گونه‌ای سخن نگویید که دو پهلو باشد و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد» اظهار داشت: دین مقدس اسلام به جزئی‌ترین مسائل زندگی بشر توجه دارد.



آیت⁯الله مکارم شیرازی تصریح کرد: دین اسلام فقط به توحید، عدل و نبوت بسنده نکرده و در کوچکترین مسائل زندگی نیز داخل شده و دستور داده است و جامعیت دین نیز به همین معناست.



وی خاطرنشان کرد: مردم باید در هنگام سخن گفتن در کمال ادب حرف بزنند.



این مرجع تقلید فرارسیدن سال جدید را فرصت مناسبی برای رفع کدورتها دانست و یادآور شد: در این فرصت افرادی که با هم قهر هستند باید با ادبیات دوستانه و محبت‌آمیز به هم نزدیک شوند.



دلها را از کینه خانه تکانی کنید



آیت⁯الله مکارم شیرازی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه آیا نوروز در دین اسلام وارد شده است یا خیر؟ اظهار داشت: بعضی⁯ها خواستند آب و رنگ روایی به این مسئله بدهند اما ما مدارک معتبری نداریم. البته نباید اصرار داشت که همه چیز را به پای دین بنویسیم، عید باستانی نوروز مراسم خوبی است که در آن اقدامات نیکی همچون صله رحم،‌ نظافت و محبت انجام می‌شود.



وی با بیان اینکه دعای تحویل سال جدید دارای مضامین بسیاری است، اظهار داشت: در این دعا تغییر حالات مورد تأکید قرار گرفته و ما باید از خدا بخواهیم برای ملت ما بهترین حالات را در سال آینده رقم بزند.



آیت⁯الله مکارم شیرازی یادآور شد: در این ایام باید دلها را از کینه⁯ها و مسائل بی⁯ارزش خانه تکانی کرد و از مسائلی که همچون بهمن بر سر انسان آوار می⁯شود باید دوری جست.



این مرجع تقلید در بخش پایانی سخنان خود با قرائت آیه «اَمَن یُجیبُ» از مردم خواست برای ریزش نزولات آسمانی دست به دعا بردارند و اظهار داشت: امیدواریم که خداوند باران‌های پربرکت بر زمینها نازل بگرداند و سال پر برکتی را در پیش رو داشته باشیم.