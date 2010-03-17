تمامی طرحهای اشتغالزای باقیمانده سال 88 در کرمانشاه به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه ظهر چهارشنبه در این جلسه با بیان این مطلب که نباید فرصت را جهت توسعه و پیشرفت استان از دست داد، گفت: همه باید تلاش کنند تا به فضل پروردگار روزی شاهد ریشه کن شدن معضل بیکاری در استان باشیم.

وی همچنین از کلیه مدیران و اعضای کارگروه که درجهت رسیدن به این مهم دغدغه خاطر و نسبت به استان و شهر خودشان تعصب دارند تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه جلسه با دستور استاندار کلیه طرح های باقیمانده طی سالجاری و همچنین طرح های بانک ملی و کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت ومقرر شد با توجه به اظهارات بانک ملت مبنی بر نداشتن محدودیت زمانی در انعقاد قرارداد طرح ها،طرح هایی که در حد استان است را مصوب کند.

در این جلسه نیز 22 طرح در بخش کشاورزی به مبلغ 69 میلیاردو 350 میلیون ریال با اشتغالزایی 126 نفر به تصویب رسید.