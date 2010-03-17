انتخابات ثابت کرد عراقی ها خواهان دموکراسی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، جلال طالبانی شب گذشته در دیدار با" اد میلکرت" نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق اظهار داشت: انتخابات پارلمانی عراق ثابت کرد که ملت عراق خواهان دموکراسی و استفاده از حق خود برای انتخاب نمایندگان هستند و مرحله آتی مرحله تلاش برای خروج عراق از بحران ها است.

وی خاطرنشان کرد: عراقی ها آزادانه از حق دموکراتیک خود در انتخابات پارلمانی استفاده و نمایندگان دلخواه خود را انتخاب کردند. طالبانی در عین حال گفت که چهار سال آتی برای همه سرنوشت ساز خواهد بود.

ادمیلکرت نیز ابراز امیدواری کرد که در مرحله آتی دولت پویایی تشکیل شود.

دومین انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس (16 اسفند) برگزار شد. شمارش 85 درصد آرا این انتخابات از پیشتازی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی بر دیگر رقبای انتخاباتی خود حکایت دارد.