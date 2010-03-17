12 درصد جمعیت جوان مازندران در برنامه اوقات فراغت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباد اسدی پیش از ظهر چهارشنبه در سیزدهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان مازندران در استانداری افزود: سطوح همکاری مدیران مازندران در ستاد باید بیشتر شود.

وی خاطر نشان کرد: نیاز جدی جوان امروز چندان مورد توجه برنامه ریزان و مدیران قرار نمی گیرد که باید در ستاد ساماندهی جوانان به دنبال واکاوی و رفع این معضل سوق یافت.

رئیس سازمان جوانان مازندران با اشاره به اینکه دستگاه هایی که خود را مکلف به ساماندهی فعالیت های جوانان ندانند باید مورد بازخواست قرار گیرند تصریح کرد: فعالیت های اجرایی در حوزه ساماندهی جوانان مازندران شدت می گیرد.

اسدی با بیان اینکه مازندران طی سال جاری در عملیاتی کردن سامانه اوقات فراغت استان رتبه نخست کشور را کسب کرده است یادآور شد: بر اساس این سامانه، تابستان امسال 112 هزار نفر از جمعیت حدود یک میلیونی جوان مازندران در برنامه های اوقات فراغت شرکت کردند.

وی با اعلام این مهم که مخاطبین مذکر شرکت کننده در طرح ساماندهی اوقات فراغت بیش از افراد اناث بودند افزود: ادارات کل تربیت بدنی، کتابخانه های عمومی، تبلیغات اسلامی دستگاه هایی بوده که بیشترین طرح های اوقات فراغت را برای جوانان اجرایی کردند.

این مسئول سازمان ملی جوانان با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر استان از حیث برنامه نفر ساعت یک میلیون و 504 هزار برنامه نفر ساعت اجرایی کرده است گفت: تربیت بدنی مازندران با اجرای 586 هزار نفر ساعت برنامه اوقات فراغت رتبه دوم را از این حیث به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه 14 دستگاه از 18 دستگاه متولی ساماندهی جوانان و اوقات فراغت در برنامه های اوقات فراغت بر اساس سامانه اوقات فراغت استان شرکت کرده اند تصریح کرد: برنامه های ورزشی با 160 هزار و 885 ساعت بیشترین زمان اوقات فراغت جوانان را در تابستان 88 به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به فعالیتهای اوقات فراغت سپاه کربلای مازندران در شش هزار و 482 پایگاه استان افزود: آموزش و پرورش مازندران با تخصیص بودجه خاص در طرح های اوقات فراغت رتبه برتر را حیث هزینه ای کسب کرده اند.

وی در پایان افزود: تربیت بدنی و سپاه کربلای مازندران، هلال احمر، بنیاد شهید و سازمان تبلیغات اسلامی مازندران به ترتیب در رده های دوم تا پنجم از لحاظ اجرای برنامه های اوقات فراغت تابستان 88 کسب کردند.