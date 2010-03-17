تندیس فردوسی درتیرانا رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز هزاره پایان سرایش شاهنامه از مجسمه فردوسی و وجیه بخارایی مترجم شاهنامه به زبان آلبانیایی در شهر برات زادگاه این مترجم با حضور شخصیتهای دولتی و محلی در محل کتابخانه این شهر رونمایی شد.

این دو تندیس که به ابتکار نمایندگی فرهنگی کشورمان در آلبانی به وسیله هنرمند مجسمه ساز آلبانیایی پروفسور صادق اسپاهیا رئیس دانشکده هنرهای تجسمی آکادمی هنر دانشگاه تیرانا ساخته شده با حضور این هنرمند و از سوی فادیل ناسوفی شهردار شهر برات و فلاحت پیشه سرپرست نمایندگی فرهنگی کشورمان به‌عنوان نمادی از پیشینه روابط فرهنگی دو کشور ایران و آلبانی رونمایی شد.

در مراسم رونمایی این تندیسها، فلاحت پیشه با بیان آنکه فردوسی یک سرمایه فرهنگی است عنوان کرد: شاهنامه فردوسی و مضامین آن نه تنها متعلق به ایرانیان بلکه متعلق به تمام ملل جهان است و وجیه بخارایی به‌عنوان سفیر افتخاری فرهنگ ایران در سرزمین آلبانی توانسته با ترجمه زیبا و حماسی شاهنامه فردوسی به زبان آلبانیایی همراه با عشق و علاقه به فرهنگ ایرانی، بسیاری پیش از آنکه نماینده رسمی از فرهنگ ایران در کشور آلبانی حضور داشته باشد به شایستگی این وظیفه را به انجام رساند.

وی افزود: وجیه بخارایی با این اثر خود در کنار اثر ارزشمند دیگرش یعنی ترجمه زیبای بوستان وگلستان سعدی ، فرهنگ و تمدن ایران زمین را به درون سرزمین آلبانی آورد و به شکل دلنشینی معرفی کرد.

این دو تندیس به‌عنوان یادآور ذخیره‌ها و نیز ظرفیتهای فرهنگی دو کشور در روابط فرهنگی دو سویه از سوی نمایندگی فرهنگی کشورمان به کتابخانه این شهر اهداء شده و از سوی رئیس کتابخانه در محل ورود سالن اجتماعات کتابخانه به معرض دید عموم قرار داده شده‌است.

