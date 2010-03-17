پارک سرمایه گذاری در فارس ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده ظهر چهارشنبه در آخرین شورای اداری استان فارس در سال 88 با اشاره به اینکه مراحل مختلف ایجاد پارک سرمایه گذاری در استان در حال انجام است، افزود: در این پارک بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ایجاد نمایندگی وزارت خارجه نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین تاکید کرد: در این خصوص باید گفت که پارک سرمایه گذاری برای اولین بار در استان فارس ایجاد می شود.

استاندار فارس با اشاره به اولویتها و رویکردهای اساسی استان فارس در سال آینده بیان کرد: بحث سرمایه گذاری و ایحاد تحول در این بخش یکی از مسائلی بوده که برای سال آینده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

احمد زاده تصریح کرد: در این رابطه نیاز به مباحث نرم افزاری احساس می شد که برای این بخش در حال برنامه ریزی هستیم چراکه سرمایه گذاری از جمله مسائل پیچیده ای بوده که باید برنامه ریزی دقیقی برای آن داشت.

وی با تاکید بر اینکه علامت و نشانه توسعه یافتگی به بلند مرتبه سازی و احداث برجهای اداری تجاری نیست، افزود: آنچه را می توان علامت توسعه یافتگی دانست بحث توسعه زیرساختهای اقتصادی و اقتصادی کردن فرآیندهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی است.

استاندار فارس در این رهگذر به امنیت سرمایه گذاری به عنوان یکی از اولویتهای جدی پرداخت و گفت: این نیاز وجود دارد که سرمایه گذاری دارای امنیت لازم باشد و برای این امر نیز به مدل سازی و شفاف سازی نیاز بوده و در کنار این امور باید به ایجاد مشوق ها نیز در حوزه سرمایه گذاری توجه کرد.

احمد زاده از شفاف و روان سازی بروکراسی اداری به عنوان یکی دیگر از انتظارات در حوزه سرمایه گذاری یاد کرد و افزود: امروز باید از سرمایه گذاری که ایجاد اشتغال کرده و توسعه پایدار را به همراه دارد به عنوان یک فرصت اقتصادی یاد کرد.

اقتصاد فارس باید متوازن رشد کند

وی از لزوم رشد اقتصادی متوازن استان به عنوان یکی دیگر انتظارات موجود برای تحقق در سال آینده یاد کرد و گفت: اقتصاد استان فارس متوازن رشد نکرده است و در این خصوص چنین توقعی وجود دارد که بخشهای مختلف اقتصادی فارس همپای یکدیگر رشد کنند و باید در نظر داشت اگر اقتصاد استان به صورت تک متغیره تعریف شود با یک شوک اقتصادی مورد آسیب قرار می گیرد.

استاندار فارس به مسئله ارزش افزوده استان در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت: ارزش افزده استان در بخش کشاورزی 16 درصد است یعنی 70 درصد از زحمت کشاورزان فرآوری نشده از استان خارج می شود.

وی تصریح کرد: در بخش صنعتی نیز ارزش افزوده 19 درصد بوده و در این خصوص باید گفت باید به سمتی حرکت شود که ارزش افزوده فارس در این بخشها ارتقا یابد و در حوزه صنعت این آمار به 25 درصد برسد.

لوزم توجه به صنایع مادر

احمد زاده در ادامه شورای اداری استان فارس بر لزوم توجه به ایجاد صنایع مادر تاکید کرد و ادامه داد: پتروشیمی های مختلفی در استان فارس به تصویب رسید که از محل توسعه آنها حدود 80 هزار فرصت شغلی می توان ایجاد کرد اما در این رابطه نیازمند یک اراده ملی و استانی مناسب هستیم تا حرکت استان را در این بخش به سمت صنایع مادر و بالادستی سوق دهیم.

وی با اشاره به وضعیت بنگاه های زودبازده در استان فارس نیز بیان کرد: اینکه بر اساس آمار فقط یک هزار و 700 میلیارد تومان در حوزه بنگاه های زودبازده عقد قرارداد شده آمار جالبی نیست و باید در این خصوص بانکهای عامل و سیار ارگانها برای سال آینده تلاش بیشتری داشته باشند.

استاندار فارس در عین حال تاکید کرد: برای بنگاه های زودبازده نیز باید این نگته را مورد توجه قرار داد که این بنگاه ها باید خوشه سازی شوند و به صورت جزیره ای کار را دنبال نکنند.

احمد زاده از توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی و تسهیلات بنگاه های زودبازده به عنوان یکی دیگر از نکاتی یاد کرد که در سال آینده برای فارس مورد توجه قرار می گیرد وافزود: در این خصوص دو برش ایجاد شده که شامل برش منطقه ای و برش بخشی است تا با این امر شعار عدالت محوری در توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی محقق شود.

چهار هزار پروژه در فارس در حال انجام است

وی در ادامه با اشاره به پروژه های عمرانی موجود در استان فارس نیز بیان کرد: در سطح استان هم اکنون چهار هزار پروژه در حال انجام است که این تعداد پروژه در سطح کشور کم نظیر به شمار می رود ضمن اینکه 70 درصد از آنها یا از برنامه جلوتر هستند یا عقب نیستند.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: در عین حال باید توجه کرد که آن 30 درصد باقیمانده نیز در حد مناسبی از سرعت پیشرفت فیزیکی قرار گیرند.