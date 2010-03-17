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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۴

13.9 میلیارد تومان از اعتبارات مرحله دوم خشکسالی در زنجان توزیع شد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به اعتبارات مرحله دوم خشکسالی استان زنجان گفت: بیش از 13.9 میلیارد تومان از اعتبارات مرحله دوم خشکسالی استان در بین دستگاه های اجرایی توزیع شد که البته این اعتبارات به هیچیک از استانهای دیگر تا امروز اختصاص داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی استان زنجان با اشاره به اعتبارات متمم سال جاری گفت: در اعتبارات متمم امسال نیازهای کلیه دستگاه های اجرایی احصاء شده بود که سقف این اعتبارات مبلغی بالغ بر29 میلیارد تومان پیش بینی میشد که این اعتبارات طبق ضوابط و الزامات خاص خودش به مبلغ9 میلیارد تومان کاهش یافت.
 
وی یکی از موارد عدم تحقق پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری را ماده 29 قانون دانست و افزود: با تلاشها و پیگیریهای مدیران و نماینده شهرستان ماهنشان مجلس مشکل مصوبات سفر حل شد. 
 
رئوفی همچنین در خصوص اشتغال استان افزود: به دلیل اهمیت موضوع اشتغال در سمینار استانداران اعلام شد سهم استان زنجان از 13هزار نفر با نظرات کارشناسی استان باید به 27 هزار و 140  نفر برسد که این رقم باید در سال آینده دو برابر سال جاری باشد.
 
استاندار زنجان تهیه و تدوین مشوقهای بخشی و ناحیه ای را جهت جذب سرمایه گذار مهم خواند و افزود: باید در استان و شهرستانها جهت جذب سرمایه گذار مدیران از مشوقها استفاده کنند و در جذب سرمایه گذار از یکدیگر سبقت بگیرند زیرا اگر مشوقها خارج از وظایف قانونی مدیران باشد در جذب سرمایه گذار موثر خواهد بود.
کد مطلب 1053348

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