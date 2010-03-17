سال گذشته 350 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی به قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه‌ای در صد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر قزوین گفت: تامین منابع مالی از موضوعات مهمی است که در شهرها و کلانشهرها مطرح است و شهرداری‌ها مکانیزمهای مختلفی را برای تأمین منابع مالی از جمله فروش تراکم استفاده می کنند.

وی افزود: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهرداری‌ها نیز اجازه استفاده از صندوق ذخیره ارزی را دارند و طرح‌هایی که می‌توانند از صندوق ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کنند باید توسط این صندوق تأیید شوند بنابراین اعضا شورای شهر و شهردار می‌توانید طرحی را آماده و به استانداری ارائه کنید تا با ارسال آن به دبیرخانه صندوق ذخیره ارزی زمینه استفاده از تسهیلات این صندوق را برای شهرداری قزوین فراهم کنیم.

حمزه ای گفت: در سال گذشته 350 میلیون دلار در بخش صنعت استان از صندوق ذخیره ارزی دریافت کردیم.

معاون برنامه‌ریزی استاندار قزوین با اشاره به درخواست یکی از اعضای شورا برای احداث سد باراجین گفت: طرح سدها بعد از مطالعه در فاز صفر و یک به شورای اختصاص آب کشور ارسال می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب، مطالعات فاز دو آغاز می‌شود.

حمزه‌ای تصریح کرد: احداث سد باراجین به دلیل صدماتی که به آبخوان دشت قزوین می زند در شورای اختصاص آب کشور تصویب نشد و سد الموت رود جایگزین آن شد که به تصویب دولت رسید و مطالعه فاز صفر آن تمام شد و مطالعه فاز یک در حال انجام است که با ساخت آن 250 میلیون مترمکعب آب به دشت قزوین انتقال داده می‌شود.



وی با اشاره به توزیع عادلانه اعتبارات در قزوین خاطرنشان کرد: در استان باید همه پنج شهرستان و 25 شهر را در نظر بگیریم و بودجه را عادلانه توزیع کنیم که برای توزیع عادلانه 300 شاخصه را در نظر می‌گیریم.

معاون برنامه‌ریزی استاندار قزوین بودجه عمرانی استان را 164 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار در 17 فصل توزیع شده است و ما موظف هسنیم 40 درصد بودجه عمرانی در روستاها هزینه شود.

وی در ادامه در زمینه وضعیت قزوین در بخش بهداشت و درمان گفت: رتبه بهداشت و درمان استان تا چهار سال گذشته 24 بود که با ساخت بیمارستان 220 تختخوابی این رتبه به بیست و یکم ارتقا خواهد یافت.

حمزه‌ای تصریح کرد: در حوزه دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی نیز در دو سال گذشته بیش از 4 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات مدرن دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی هزینه شده است.

وی در ادامه به فاصله گرفتن قزوین از اصالت شهری خود اشاره کرد و اظهار داشت: مناطق شمالی قزوین خالی از روح و معنویت شهری است اما مناطقی مانند خیابان سپه، مسجد جامع و مسجد‌النبی پرروح و پرمعناست.

معاون برنامه‌ریزی استاندار قزوین تصریح کرد: شهر فقط واحدهای آپارتمانی نیست که به صورت قوطی کبریت ساخته شود بلکه شهر باید معنا داشته باشد و ما شاهد هستیم که در برخی از استانهای همجوار به روح معنوی در ساخت و سازها توجه می شود.

وی از مدیران شهرداری و مسکن و شهرسازی خواست با توجه بیشتر به روح معنوی در بافتهای شهری آرامش را به شهر بازگردانند.

در این جلسه شهردار و اعضا شورای شهر هم در خصوص مسائل و مشکلات موجود مطالبی بیان کردند.