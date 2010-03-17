سلحشور، عضو روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در مورد برنامه‌های این مجموعه به مناسبت فرارسیدن نوروز به خبرنگار مهر گفت: در مقابل کاخ موزه‌های ملت، فرشچیان، سبز، صنایع دستی و تاریخ معاصر ایران سفره هفت سین چیده می‌شود. البته در در حوض روبروی موزه فرشچیان هفت سین دیگری نیز با استفاده از نقوش مینیاتور روی آب طراحی شده است.

او در ادامه گفت که در سینمای موزه ملت نمایش‌های سنتی با همکاری مشترک سازمان میراث فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری اجرا می‌شود.

سلحشور همچنین عنوان کرد که آثار نقاشی کلاسیک و مدرن متعلق به گنجینه موزه هنرهای زیبا هم در ایام نوروز به معرض دید عموم گذاشته می‌شود و قرار است در فضای باز سعدآباد، کارگاه گروهی مجسمه‌سازی، غرفه‌هی صنایع دستی برگزار شود.

او سپس ابراز داشت که یک مسابقه نیز برای مردمی که با تلفن همراه خود از این کاخ موزه عکاسی گرفته‌اند ،برپا می‌شود.