به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس حميد طهايي گفت: با توجه به مشكلاتي كه براي محل نمايشگاه بين‌المللي تهران پيش آمده و با توجه به نزديكي قم به تهران موقعيت بسيار مناسبي براي استان وجود دارد كه با احداث يك نمايشگاه بزرگ، محل برگزاري بخشي از نمايشگاه‌هاي تهران را به قم انتقال دهيم.

وي افزود: از محل پيشنهادي استان براي احداث نمايشگاه جديد كه زميني به مساحت 30 هكتار است وزير بازرگاني بازديد و آن را تأييد كرده است. سياست دولت هم تقويت نمايشگاه‌هاي استاني است.

در همين زمينه قرباني مدير عامل شركت نمايشگاه‌هاي قم به خبرنگار مهر گفت: طرح گسترش محل فعلي نمايشگاه يا انتقال آن به محلي مناسب‌تر، چند وقتي است مطرح شده است.

اين بحث چند روز قبل در جلسه كارگروه صادرات غير نفتي مطرح شد و مقرر شد كميته‌اي متشكل ازاستانداري، سازمان بازرگاني و شركت نمايشگاه‌ها اين مسأله را بررسي كنند.

اين كميته هفته آينده تشكيل جلسه مي‌دهد و در خصوص سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بحث مي‌كند. وي تصريح كرد: مسؤولان استان در جهت حمايت از بخش خصوصي قول همه گونه مساعدت داده‌اند.

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