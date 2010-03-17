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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

21 نفر در مراسم چهارشنبه آخر سال مازندران مصدوم شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: آتش‌بازی و انفجار مواد محترقه طی مراسم چهارشنبه آخر سال در شهرهای استان، 21 مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سبحان بهرامی افزود: از این تعداد سه نفر در مراکز درمانی استان بستری و مابقی به‌ صورت سرپایی در محل وقوع حادثه درمان شدند.

وی از کاهش تعداد مصدومین در مراسم شب چهارشنبه آخر سال نسبت به سال گذشته در استان خبر داد و گفت: سوختگی و آسیب دیدگی چشم، بیشترین آمار مصدومین این حادثه را به خود اختصاص داده است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: قالب مصدومین مراسم چهارشنبه سوری امسال، در اثر ترقه بوده و همچنین صدمات ناشی از نارنجک و بمب‌های دست‌ساز در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی اضافه کرد: 65 پایگاه اورژانس مازندران برای مراسم شب چهارشنبه آخر سال در حالت آماده‌باش کامل بودند و در اسرع وقت بر سر بالین مصدومان این مراسم حاضر شدند.

بهرامی تصریح کرد: یکی از شهروندان مازندرانی که در اثر انفجار مواد محترقه مصدوم شده بود، به بیمارستان فارابی تهران انتقال داده شد تا تحت مداوا قرار گیرد.

وی با بیان اینکه 15 مورد آسیب دیدگی چشم و 30 مورد نیز آسیب به اندام بوده است، گفت: بیشتر مصدومین در اثر ترقه بوده و همچنین صدمات ناشی از نارنجک و بمب‌های دست ساز در رتبه های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 1053393

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