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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

در آستانه نوروز؛

20 نفر از مددجویان ندامتگاه ورامین آزاد شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: در آستانه نوروز 20 نفر از مددجویان ندامتگاه ورامین آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در راستای سیاستهای قوه قضاییه در زمینه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و با پیگیری مسئولین ندامتگاه ورامین حسینی دادستان حوزه قضائی ورامین  با همراهی روغنی معاون دادستان و کلیه قضات آن حوزه قضایی از ندامتگاه ورامین بازدید و با حضور در بین مددجویان به بررسی و حل مشکلات قضایی  آنان پرداختند.
 
دادستان ورامین هدف از این گونه بازدیدها را اجرای صحیح دستورات و بخشنامه های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری برشمرد و اظهار امیدواری کرد که با این دیدارها و با حضور دربین زندانیان موانع موجود از نظر چگونگی اجرا بخشنامه ها و دستور العمل های ریاست قوه قضاییه رفع و  به صورت دقیق اجرا شود.
 
رئیس ندامتگاه ورامین در حاشیه این بازدید گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان زندانها در خصوص کاهش جمعیت کیفری و بازگرداندن مددجویان به کانون  گرم خانواده و اجتماع با همکاری و مساعدت دادسرای ورامین زمینه آزادی تعداد 20 نفر از مددجویان ندامتگاه ورامین فراهم شد.
 
فریدون خدایاری افزود: قبل از حلول سال جدید این تعداد از مددجویان به آغوش گرم خانواده های خود باز خواهند گشت.
 
کد مطلب 1053395

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