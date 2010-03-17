20 نفر از مددجویان ندامتگاه ورامین آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در راستای سیاستهای قوه قضاییه در زمینه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و با پیگیری مسئولین ندامتگاه ورامین حسینی دادستان حوزه قضائی ورامین با همراهی روغنی معاون دادستان و کلیه قضات آن حوزه قضایی از ندامتگاه ورامین بازدید و با حضور در بین مددجویان به بررسی و حل مشکلات قضایی آنان پرداختند.

دادستان ورامین هدف از این گونه بازدیدها را اجرای صحیح دستورات و بخشنامه های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری برشمرد و اظهار امیدواری کرد که با این دیدارها و با حضور دربین زندانیان موانع موجود از نظر چگونگی اجرا بخشنامه ها و دستور العمل های ریاست قوه قضاییه رفع و به صورت دقیق اجرا شود.

رئیس ندامتگاه ورامین در حاشیه این بازدید گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان زندانها در خصوص کاهش جمعیت کیفری و بازگرداندن مددجویان به کانون گرم خانواده و اجتماع با همکاری و مساعدت دادسرای ورامین زمینه آزادی تعداد 20 نفر از مددجویان ندامتگاه ورامین فراهم شد.

فریدون خدایاری افزود: قبل از حلول سال جدید این تعداد از مددجویان به آغوش گرم خانواده های خود باز خواهند گشت.

