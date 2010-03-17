زیرگذر شرقی میدان شهدا مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهردار مشهد عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه در مشهد افزود: زمان پایان پروژه زیر گذر شرقی میدان شهدای مشهد در آبان ماه 1389 به عنوان زمان پایان پروژه مشخص شده بود اما با توجه به تاکیدات شهرداری و پیگیری مدیریت اجرایی طرح میدان شهدا،پروژه زیرگذر شرقی بدون تاخیر نسبت به زمان بندی اولیه و با کاهش زمان اجرایی در حدود هفت ماه به اتمام رسید.

سید محمد پژمان افزود: این پروژه در اسفند ماه سال 1386 آغازشد که با توجه به شرایط ترافیکی و تملک ساختمان ها و معارض موجود در سیر طرح باعث انحراف در برنامه زمان بندی مصوب گردید.

وی اظهار داشت :زیرگذر شرقی میدان شهدا به لحاظ مجهز بودن به امکاناتی نظیر سیستم هوشمند، کنترل آلودگی ها و تهویه و اعلام اطفای حریق از پیشرفته ترین زیرگذرهای کشور است.