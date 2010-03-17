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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

زیرگذر شرقی میدان شهدا مشهد افتتاح شد

زیرگذر شرقی میدان شهدا مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: زیر گذر شرقی میدان شهدای شهر مشهد هفت ماه زودتر از زمان بندی طرح با هزینه ای بالغ بر 82 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهردار مشهد عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه  در مشهد افزود: زمان پایان پروژه زیر گذر شرقی میدان شهدای مشهد  در آبان ماه 1389 به عنوان زمان پایان پروژه مشخص شده بود اما با توجه به تاکیدات شهرداری و پیگیری مدیریت اجرایی طرح میدان شهدا،پروژه زیرگذر شرقی بدون تاخیر نسبت به زمان بندی اولیه و با کاهش زمان اجرایی در حدود هفت ماه به اتمام رسید.

سید محمد پژمان افزود: این پروژه در اسفند ماه سال 1386 آغازشد که با توجه به شرایط ترافیکی و تملک ساختمان ها و معارض موجود در سیر طرح باعث انحراف در برنامه زمان بندی مصوب گردید.

وی اظهار داشت :زیرگذر شرقی میدان شهدا به لحاظ مجهز بودن به امکاناتی نظیر سیستم هوشمند، کنترل آلودگی ها و تهویه و اعلام اطفای حریق از پیشرفته ترین زیرگذرهای کشور است.

کد مطلب 1053397

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