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۲۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۳۵

بازدید از موزه‌های خراسان رضوی از اول فروردین 89 رایگان است

مشهد - خبرگزاری مهر: همزمان با روز اول فروردین ماه 89 بازدید از موزه‌ها و اماکن در خراسان رضوی رایگان است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تعداد 14 موزه، سه سایت‌موزه و هشت مکان تاریخی در استان خراسان رضوی وجود دارد و از این میزان، موزه‌های فردوسی، مجموعه فرهنگی آرامگاه نادری و مردم شناسی رباط ویرانی در مشهد هستند.

درایام نوروز در موزه‌های خراسان رضوی، بروشورهای معرفی اماکن گردشگری، سوغات، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان ارائه می‌شود.

اجرای مراسم شاهنامه‌خوانی، ورزش‌های باستانی و زورخانه‌ای در مجموعه‌های آرامگاه فردوسی و خیام نیشابور در ایام نوروز برگزار می شود.

موزه توس به عنوان موزه تخصصی مرتبط با فردوسی و شاهنامه و مجموعه باغ نادری دارای آثار و اشیای مرتبط با دوره افشاریه و نادرشاه افشار در سطح کشور شناخته شده است.

11 موزه مردم شناسی در خراسان رضوی فعال است، موزه‌های مردم شناسی خراسان رضوی برگرفته از آثار، آداب و سنن هر منطقه شکل گرفته است.

کد مطلب 1053403

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