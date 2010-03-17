به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران خبر گزاری ها افزود: مرکز استان به لحاظ توسعه عمرانی و ایجاد زیر ساخت های لازم رشد مناسبی داشته، به طوری که سازندگی و آبادانی در جای جای این شهر کهن مشهود است .

وی خاطرنشان کرد: ساری به عنوان مرکز استان بوده و حساسیت افکار عمومی و رسانه ها بر روی آن بسیار زیاد است و عملکرد تمامی مدیران در این حوزه زیر ذره بین نگاه مردم ورسانه ها قرار دارد که این خود نیز فرصت مغتنمی را بوجود می آورد تا یک مدیر بتواند با شناسائی نقاط قوت و ضعف خود به مدیریت هرچه بهتر پرداخته است.

حجازی با بیان اینکه بین نقد منصفانه و عادلانه و تخریب و سیاه نمایی فاصله فراوانی است، افزود: رسانه ها در نقد عملکرد شهرداری ساری عادلانه قضاوت کنند.

وی با اشاره به اینکه همواره خود را در برابر مردم پاسخگو دانسته و منکر نقاط ضعف موجود در شهر نبوده ام افزود: ساری به دلیل تراکم جمعیتی و وجود ادارات متعدد و بافت های فرسوده، نیازمند توجه بیشتری برای توسعه و عمران و آبادی است.

حجازی خاطرنشان کرد: متاسفانه کنده کاری ها و چاله هایی که ادارات حفار در ساری ایجاد کرده سبب بروز مشکلاتی برای آمد و شد مردم گردیده و سیمای شهر ساری به عنوان مرکز استان را زشت کرده است.

وی افزود: پروژه های متعددی با حج عملیات گسترده در سطح شهر ساری در حال انجام بوده که جهش عمرانی مناسبی را برای مرکز استان به دنبال خواهد داشت.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.