شهرک گلمان ارومیه برای ساخت مسکن مهر احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی افزود: دستگاه های خدمات رسان باید ایجاد اماکن عمومی در شهرک گلمان را در دستور کار قرار بدهند و این اماکن عمومی همزمان و موازی با روند احداث مسکن باید احداث شوند.

جلال زاده اظهار داشت: برای شهرک گلمان، مدرسه، مرکز بهداشت، مسجد، سالن ورزشی و مرکز تجاری پیش بینی شده است که همزمان با بهره برداری از واحدهای مسکونی از این واحدها نیز بهره برداری خواهد شد.

وی با تاکید بر تسریع در روند احداث مسکن مهر گفت: دستگاه های اجرایی باید بر روند تکمیل واحدهای مسکونی نظارت بیشتری داشته باشند تا این واحدها بدون هیچ مشکلی به روند ساخت و ساز ادامه دهند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در برخی شهرها روند احداث مسکن مهر با مشکل مواجه است، افزود: فرمانداران باید با جدیت مشکلات و موانع پیش روی اجرای این طرح را حل کنند.

جلال زاده با اشاره به توجه ویژه دولت به احداث مسکن مهر، بیان داشت: برای سال آینده تسهیلات ویژه مسکن مهر به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود و این یک فرصت استثنایی برای متقاضیان احداث مسکن در کشور خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی، سال آینده را سال شکوفایی مسکن مهر عنوان کرد و اظهار داشت: از سال آینده شاهد بهره برداری از واحدهای مسکن مهر و تحویل آن به متقاضیان خواهیم بود.

سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت احداث مسکن مهر در استان، گفت: از 37 هزار و 795 نفر متقاضی مسکن مهر در استان، تاکنون برای 33 هزار و 105 واحد مسکونی زمین اختصاص یافته است.

خلیل محبت خواه با اشاره به اینکه تاکنون متقاضیان 16 هزار و 104 واحد پروانه احداث دریافت کرده اند که از این تعداد 696 واحد آماده بهره برداری هستند، اظهار داشت: 16 هزار و 410 نفر نیز برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک مسکن معرفی شده اند.