مدال نقره منوچهری قطعی شد/ حذف کمانداران زن در مرحله دوم

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های امروز(چهارشنبه) و در بخش مردان نادر منوچهری و کیوان ریاضی مهردو کماندار دیگر ایران بعد از کسب دو پیروزی در مرحله حذفی به مصاف یکدیگر رفتند. دوئل این کماندار ایرانی با برتری نزدیک 111 بر 110 نادر منوچهری بر کیوان رضای مهر به پایان رسید.

منوچهری در دیدار مرحله نیمه نهایی نماینده چین تایپه را از پیش روی برداشت و فردا پنجشنبه برای کسب طلا و نقره به رقابت می پردازد. میلادی وزیری سومین نماینده کشورمان هم تیراندازان ژاپن و مغولستان را برد اما برابر نماینده تایلند شکست خورد و از ادامه مسابقات باز ماند.

در بخش زنان نیز زهرا شمس برابر تیرانداز چین تایپه پیروز شد اما با قبول شکست برابر نماینده کره جنوبی از ادامه این رقابت ها باز ماند.

در ادامه این مسابقات آرزو حیدری تیرانداز بوتان را از پیش رو برداشت اما نتیجه را به نماینده هند واگذار کرد. یاسمن شیریان تیرانداز با کمان جوان کشورمان در همان اولین دیدار بخش حذفی مقابل تیرانداز کشورمیزبان متوقف شد. امروز مولوی دیگر کماندار ایران هم مغلوب کماندار بنگلادش شد.

رقابت های بخش فینال و رده بندی انفرادی دومین مرحله از رقابت های تیروکمان جایزه بزرگ آسیا در سال 2010 فردا در بانکوک تایلند پیگیری می شود. این مسابقات تا 29 اسفند ادامه خواهد داشت.