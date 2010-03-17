استان خراسان شمالی جزو 10 استان حادثه خیز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش عصر چهارشنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی بحران با توجه به حادثه خیز بودن استان خراسان شمالی آموزش در بحران های مختلف برای عامه مردم را از سوی مسئولان خواستار شد و افزود: مسئولان استانی باید در حوادث بحرانی مردم را یاری کنند و آنان را از آموزشهای لازم بهره مند سازند.

وی بحرانهایی مانند بحران جنگ، بحران امنیتی، حوادث و بلاهای طبیعی را از مهمترین بحرانها طی 31 سال حکومت انقلاب اسلامی در کشور ایران ذکر کرد.

وی با اشاره به بحران امنیتی در ایران اسلامی گفت: یکی از بحرانهای اخیرایران اسلامی بحران امنیتی بوده است که با آگاهی و درایت مقام معظم رهبری به ساحل نجات رسید.

وی آمادگی، پیشگیری و مقابله را از عوامل بحران دانست و افزود: در عرصه پیشگیری بحرانی در استان خراسان شمالی اقدامات خوبی را به ثمر رسانده ایم. مدیر ستاد بحران در استانداری خراسان شمالی نیز در این جلسه حوادث موجود در سطح جهان را 49 حادثه ذکر کرد و افزود: از میان این حوادث 39 حادثه در کشور ایران رخ می دهد.

مسلم راعی افزود: در پی این بحرانها پیرو قانون سه شورای اسلامی مدیریت بحران از سوی مقامات دولت در کلیه استان های کشور تشکیل شد.

وی در ادامه بحران های جهانی را شامل بحران امنیتی، بحران جنگی ، بحران طبیعی دانست و اظهار داشت: اگر ما توانایی مدیریت در بحرانها را نداشته باشیم توانایی تصمیم گیری را نیز نخواهیم داشت.

وی افزود: هم اکنون در استان خراسان شمالی 23 کارگروه بحران تخصصی داریم که به دلیل گستردگی شرح وظایف به 14 کارگروه کاهش پیدا یافته است.