به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ، موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمتشکل به ویژه صندوقهای قرض الحسنه" هم اکنون در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردارد .

بانک مرکزی تصریح کرد: تعدادی از تشکلهای فعال در بازار کشورمان متاسفانه با سوء استفاده از عنوان قرض الحسنه اقدام به دریافت سپرده های مختلف کرده و وام و تسهیلات اعطایی خود را با نرخهای بهره بالا – بعضاً بدون توجه به ضوابط شرعی و قانونی – به متقاضیان پرداخت می کنند یا با گرفتن سپرده و در نوبت قراردادن سپرده گذاران برای گرفتن وام عملاً به پرداخت وامهای جدولی و پلکانی و غیره مبادرت می کنند.

بانک مرکزی تاکید کرد: پرداختن به این قبیل امور، آشکارا با مفهوم متعالی قرض الحسنه مغایرت دارد و متاسفانه از عنوان قرض الحسنه به طور ظاهری و به قصد فریب افکار عمومی استفاده می شود .

از آنجا که بانک مرکزی ج.ا.ا. در قانونمند کردن فعالیت صندوقهای قرض الحسنه و با هدف حمایت از این فعالیت خیر ، در نظر دارد ، در گام اول با این قبیل تشکلها در چارچوب ضوابط و اختیارات قانونی برخورد کند.

بانک مرکزی از مردم درخواست کرد در سپرده گذاری وجوه خود حساسیت و دقت کافی مبذول داشته و تشکل سپرده پذیر را از منظر دارابودن مجوز از بانک مرکزی مورد ارزیابی قراردهند، همچنین به موجب همین اطلاعیه از مسئولان صندوقهای قرض الحسنه ای که دانسته یا نادانسته از فعالیت تعریف شده برای صندوق های قرض الحسنه خارج شده و فاصله گرفته اند تقاضا می شود دربازگشت به چارچوب قانون ومقررات ذیربط تسریع کنند.

بدیهی است تبعات ناشی از عدم توجه به مفاد این اطلاعیه مستقیماً متوجه مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، هیئت امناء و سایر مسئولان این قبیل صندوقها است.