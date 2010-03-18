  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۳

هدایت‌کننده عامل شهادت سردار شوشتری به هلاکت رسید

تعدادی از اشرار و عناصر باقیمانده گروهک تروریستی ریگی در درگیری با رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به هلاکت رسیدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: در پی دستگیری مقتدرانه سرکرده شرور و فاسد گروهک تروریستی موسوم به جندالله تعدادی از اشرار و عناصر این گروهک که با هدف مطرح کردن خود و انجام عملیات خرابکارانه با چندین دستگاه خودرو و تحت پوشش قاچاق از مرز پاکستان وارد کشور شده بودند با هوشیاری نیروهای امنیتی و عملیاتی منطقه و رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه شناسایی و پس از عملیات تعقیب درگیر شدند.

در این درگیری چندین نفر از اشرار از جمله شرور معروف برکت زامرانی به هلاکت رسید و تعدادی خودرو، وسایل و تجهیزات ارتباطی و انفرادی و همچنین مقادیری چاشنی و فتیله‌های انفجاری به دست رزمندگان سپاه اسلام افتاد.

 برکت زامرانی از نیروهای جندالشیطان در پاکستان بوده که در برخی عملیاتها گروهک مزدور ریگی را همراهی کرده است. وی در اقدام تروریستی "پیشین" که منجر به شهادت سردار شوشتری شد نقش هدایت کننده عامل جنایت را بر عهده داشته است.

 در این عملیات دو نفر دیگر نیز دستگیر و باقیمانده اشرار و مجروحین در منطقه متواری و نیروهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در تعقیب آنها است.
کد خبر 1053578

