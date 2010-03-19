تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و هشتم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با سوم ربیع الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با نوزدهم مارس سال 2010 میلادی.
- مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* گسترش فولاد تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اهواز
* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:35، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
- هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدار تیمهای کلن و مونشن گلادباخ آغاز می شود.
نظر شما