۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور و برگزاری مسابقات باشگاهی فوتبال در لیگ اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و هشتم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با سوم ربیع الثانی سال 1431 هجری قمری و برابر است با نوزدهم مارس سال 2010 میلادی.

- مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* گسترش فولاد تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اهواز
* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:35، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

- هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های کلن و مونشن گلادباخ آغاز می شود.

