جزئیات دیدار رئیس جمهور با مراجع عظام تقلید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا در حاشیه دیدار رئیس جمهور با آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: در این دیدارها مسائل مهم نظام و کشور به صورت شفاف مطرح شد و مراجع تقلید دغدغه ها و مسائل خودشان را مطرح کردند.

وی اضافه کرد: مراجع در این دیدارها مسائلی که مربوط به انقلاب اسلامی و عمران و آبادانی شهر قم بوده است را مورد تاکید قرار دادند.

سقای بی ریا گفت: رئیس جمهور هم بر لزوم توسعه وعمران شهر قم تاکید کرد و گفته است که قم باید به زیباترین شهر ایران تبدیل شود.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت با بیان اینکه مسائل مربوط به معیشت مردم از دیگر محورهای دیدار رئیس جمهور و مراجع تقلید بود، اظهار داشت: مراجع عظام تقلید همچنین بر گسترش فعالیتهای فرهنگی در کشور تاکید کردند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز اظهار داشت که مسئله فرهنگ یک مسئله فراگیر است و دولت در راستای این مسائل نقش خود را ایفا می کند اما از مراجع عظام تقلید و جامعه مدرسین هم می خواهیم که در این راستا کمک کار دولت باشند.

سقای بی ریا با اشاره به تصویب بودجه سال آینده دولت در مجلس اظهار داشت: رئیس جمهور در دیدار با مراجع از این بزرگواران خواست که بر پیگیری و صرف بودجه دولت در راستای معرفی بهتر اسلام ناب دولت را کمک کنند و دولت نیز در این راستا از این بزرگواران پشتیبانی خواهد کرد.