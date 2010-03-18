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۲۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

به منظور معرفی جاذبه های کرج؛

15 هزار بسته گردشگری بین مسافران نوروزی کرج توزیع می شود

15 هزار بسته گردشگری بین مسافران نوروزی کرج توزیع می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: 15 هزار بسته فرهنگی حاوی لوح فشرده مناطق گردشگری و مکانهای تفریحی و هدیه به منظور معرفی جاذبه های کرج در ایام نوروز بین مسافران در این منطقه توزیع خواهد شد.

شهردار کلانشهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: توزیع این بسته ها کمک می کند تا مسافران نوروزی که از شهرستان کرج می گذرند، با جاذبه های گردشگری این شهرستان نیز آشنا شوند و از این جاذبه ها بازدید کنند.

سیدعلی آقازاده ادامه داد: کلانشهر کرج آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است و تمهیدات لازم برای پذیرایی از مسافران نوروزی در این کلانشهر فراهم شده است.

وی بیان کرد: برپایی 15چادر نوروزی در محلهای ورودی کلانشهر کرج برای خدمات دهی و راهنمایی مسافران نوروزی از مهمترین اقدامات نوروزی در این کلانشهر است که پیش بینی می شود نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.

این مسئول اظهار داشت: هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای اسکان مسافران نوروزی و تامین
پارکینگ خودرو از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این کلانشهر است.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: همچنین در آستانه سال جدید طرح زیباسازی کلانشهر با بسیج کارکنان و امکانات شهرداری انجام شد ضمن اینکه مرمت فضاهای سبز و تجهیز بوستانهای تفریحی کرج به امکانات لازم از دیگر اقدامات است.

آقازاده یادآور شد: بخشهای مختلف اداری و خدماتی این کلانشهر در ایام نوروز به مردم خدمات ارائه خواهند کرد که این امر بسیار مطلوب است و امیدواریم به بهترین نحو انجام شود.

کد مطلب 1053622

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