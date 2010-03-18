15 هزار بسته گردشگری بین مسافران نوروزی کرج توزیع می شود

شهردار کلانشهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: توزیع این بسته ها کمک می کند تا مسافران نوروزی که از شهرستان کرج می گذرند، با جاذبه های گردشگری این شهرستان نیز آشنا شوند و از این جاذبه ها بازدید کنند.

سیدعلی آقازاده ادامه داد: کلانشهر کرج آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است و تمهیدات لازم برای پذیرایی از مسافران نوروزی در این کلانشهر فراهم شده است.

وی بیان کرد: برپایی 15چادر نوروزی در محلهای ورودی کلانشهر کرج برای خدمات دهی و راهنمایی مسافران نوروزی از مهمترین اقدامات نوروزی در این کلانشهر است که پیش بینی می شود نتایج درخشانی به همراه داشته باشد.

این مسئول اظهار داشت: هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای اسکان مسافران نوروزی و تامین

پارکینگ خودرو از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این کلانشهر است.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: همچنین در آستانه سال جدید طرح زیباسازی کلانشهر با بسیج کارکنان و امکانات شهرداری انجام شد ضمن اینکه مرمت فضاهای سبز و تجهیز بوستانهای تفریحی کرج به امکانات لازم از دیگر اقدامات است.

آقازاده یادآور شد: بخشهای مختلف اداری و خدماتی این کلانشهر در ایام نوروز به مردم خدمات ارائه خواهند کرد که این امر بسیار مطلوب است و امیدواریم به بهترین نحو انجام شود.