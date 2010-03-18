به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر پنح شنبه در شورای ترافیک مازندران در ساری افزود: 30 درصد از فوتی ها در صحنه حادثه با در مسیر بیمارستان جان می سپارند و این بدین معنا بوده که بیمارستان های ما در محل های مناسبی طراحی نشده اند.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته استان مازندران وضعیت مناسبی در ستاد تسهیلات سفر داشت و نائل به کسب رتبه نخست کشوری شد.

وی با بیان اینکه برای پذیرایی و استقبال خوب از مهمانان نوروزی 4 نوع نگرش لازم است اظهار داشت: ایجاد ظرفیت برای اسکان آبرومند ، تهیه ارزاق مناسب، حمل و نقل شایسته مسافران و هم استانی ها و احساس امنیت از دغدغه های ما در ستاد تسهیلات سفر است.

هاشمی با اشاره به اینکه باید راه های ورودی استان را از نظر مسافرپذیری زیبا کنیم، تصریح کرد: ما به دنبال برنامه روزی نیستیم بلکه از مسئولان برنامه ریزی می خواهیم .

وی در خصوص جاده های استان مازندران ضمن اشاره به تاریخی شدن زمان افتتاح آزادراه تهران شمال اذعان داشت: راه های استان از نظر هندسی دارای مشکل هستند به علت وجود تقاطع های فراوان در جاده ها ، دچار ترافیک های سنگین می شویم.

جانشین ستاد تسهیلات سفر استان ضمن اشاره به مقوله امنیت افزود: جامعه ای که در آن احساس امنیت نباشد، یک جامعه پویا و با نشاط نخواهد بود به خصوص در ایام نوروز که جمعیت چند برابر جمعیت استان را مشاهده می کنیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران ضمن اشاره به رتبه برتر استان در زمینه نیروی انسانی، گفت: مازندران به جایی رسیده است که حتی می توانیم نیرو به سایر نقاط صادر کنیم.

هاشمی نقش پلیس راه را در این مسائل بسیار پررنگ دانست و افزود: تحول شگرفی در نیروهای انتظامی و واحدهای وابسته به آن ظهور کرده و سال گذشته شاهد بودیم که ترافیک 40 کیلومتری را با فداکاری و تدبیر، مرتفع کردن و امسال به مراتب قاطعانه تر با مسائل روبرو خواهند شد.

جانشین ستاد تسهیلات سفر استان با بیان اینکه با تفکر و فرمان های سنتی نمی توانیم بگوییم کار مدرن یا پسادرن انجام می دهیم گفت: این ادعایی بیش نیست و تفکرات و اندیشه افراد باید تغییر کند.