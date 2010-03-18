پرسپولیس به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ پایان سال 88 با پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 14:45 امروز تیم‌های پتروشیمی تبریز و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز مقابل هم صف آرایی کردند که جدال آنها در پایان به برتری 2 بریک سرخپوشان تهرانی انجامید.

پرسپولیس که برای صعود به جمع چهار تیم برتر جام حذفی چشم به پیروزی در این بازی داشت، با حملات پرتعداد خود در دقایق ابتدایی مسابقه به دنبال گشودن دروازه تیم تبریزی بود تا اینکه بالاخره در دقیقه 25 روی اشتباه علیرضا ناصح به گل اول رسید. ناصح که در دقیقه 23 به جای علی حسنی صفت، دروازه بان اصلی تیم پتروشیمی وارد زمین شده بود، شوت سرکش کریم باقری را ناقص دفع کرد تا محسن خلیلی توپ برگشتی را وارد دروازه تیم میزبان کند.

بعد از این گل تیم پتروشیمی با حملاتی نصفه و نیمه درصدد جبران گل خورده بود و در نهایت در دقیقه 45 دوکانوویچ با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند تا دو تیم با نتیجه تساوی یک بریک به رختکن بروند.

سرخپوشان تهرانی پس از پشت سر گذاشتن دقایق ابتدایی نیمه دوم بازهم کنترل توپ و میدان را در دست گرفتند و حملاتی روی دروازه پتروشیمی داشتند. با گذشت 12 دقیقه از آغاز نیمه دوم محسن خلیلی روی ضربه ایستگاهی گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند و تیمش را با یک گل پیش انداخت.

گل محسن خلیلی پتروشیمی را از لاک دفاعی خارج کرد و این تیم چهره‌ای هجومی به خود گرفت. در میان حملات پرتعداد تیم پتروشیمی، سعید بخشی زاده، داور مسابقه در دقیقه 71 به سود تیم میزبان اعلام پنالتی کرد. او برخورد شیث رضایی با رسول زمانی را خطای پنالتی دانست و این شانس را به تیم پتروشیمی داد تا گل تساوی را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند. اما این تیم تبریزی قدر موقعیتی را که بدست آورده بود ندانست و محمدرضا فرامرزی ضربه پنالتی را به بیرون زد.

با از دست رفتن این ضربه پنالتی از شدت حملات پتروشیمی کاسته شد و این تیم با حملاتی پراکنده به دنبال گل مساوی بود که از آن بهره‌ای نبرد و در نهایت با نتیجه 2 بریک شکست خورد.

قضاوت دیدار پتروشیمی تبریز - پرسپولیس برعهده سعید بخشی زاده بود. او در این بازی به رسول زمانی از تیم پتروشیمی و شیث رضایی از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

پرسپولیس که سال 88 را با شکست 2 برصفر مقابل صبای قم در هشتمین دوره لیگ برتر آغاز کرده بود با برتری 2 بریک مقابل پتروشیمی و صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی این سال را پشت سرگذاشت.