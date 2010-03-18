نگرانی استرالیا از خروج نظامیان هلند/ قندوز مکان عملیات بعدی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان فاولکنر" وزیر دفاع استرالیا از خروج احتمالی نظامیان هلند از افغانستان ابراز نگرانی کرد.

وی گفت در صورت خروج هلندیها از این کشور، نظامیان استرالیایی با فشار مضاعفی روبرو می شوند و ممکن است عملیات نظامی در منطقه اروزگان که محل ماموریت آنان است با مشکل روبرو شود.

به گفته وی، ناتو در حال حاضر درصدد جایگزینی برای بیش از 2 هزار نظامی هلند در این منطقه است. نظامیان این کشور به همراه حدود هزار و 550 همقطار استرالیایی خود ماموریت حفاظت از ولایت اروزگان را به عهده دارند.

وزیر دفاع استرالیا یادآور شد در صورتی که دولت جدید هلند تصمیم به خروج نیروهای خود پیش از موعد مقرر از افغانستان بگیرد، نظامیان استرالیایی با چالشی جدی روبرو خواهند شد.

خبرگزاری فرانسه نیز از قول یک مقام نظامی آلمان گزارش داد که عملیات نظامی بعدی ناتو در افغانستان در ولایت شمالی قندوز خواهد بود. به گفته این مقام ارتش آلمان، عملیات ضد تروریستی بعدی ناتو در سال جاری در مناطق شمالی افغانستان به اجرا در خواهد آمد.

این در حالی است که عملیات گسترده ناتو در منطقه هلمند افغانستان با حضور بیش از 15 هزار نظامی ناتو و به رهبری آمریکا و انگلیس به تازگی به پایان رسیده است.

در همین رابطه مقام نظامی آلمانی گفت هر چند عملیات آتی ناتو در قندوز به گستردگی و وسعت عملیات هلمند موسوم به "عملیات مشترک" نیست، اما اقدامی مشابه برای پاکسازی منطقه از شبه نظامیان است.

خاطرنشان می شود که مقامهای نظامی آلمان اوضاع ولایت شمالی قندوز افغانستان را نگران کننده ارزیابی و ابراز امیدواری کرده اند که با پاکسازی مناطق ناامن، وضعیت این ولایت بهبود یابد.