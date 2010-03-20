"حیات شعر" در حیاط برگزار می شود

محمدرضا عبدالملکیان دبیر دفتر شعر جوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای این دفتر در سال 88 واهم برنامه ها در سال جدید گفت: سال 88 را می توان از سالهای فعال و خوب دفتر شعر جوان دانست که در تعامل خوب با نهادها و دستگاههای مختلف فرهنگی توانستیم طرحها و برنامه های مختلفی را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: از جمله برنامه های شاخصی که در سال گذشته در دفتر شعر جوان انجام شد سومین دوره کتاب سال شعر جوان، برگزاری دومین دوره طرح "هفت شاعر هفت کتاب برگزیده" بود. همچنین برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت که در سالهای پیش هم با اقبال روبه رو شد در سال 88 دنبال شد که در همین راستا بیش از 20 دوره کلاس با همکاری و همراهی افرادی چون شمس لنگرودی، حسین پاینده، مصطفی رحماندوست، گروس عبدالملکیان، موسی بیدج و دیگر دوستان برپا شد.

این شاعر درباره دیگر برنامه های دفتر شعر جوان توضیح داد: از دیگر برنامه های ما هماهنگی و اجرای چندین سفر داخلی و خارجی بود که سفر به ترکیه با حضور بیش از 30 شاعر و نویسنده به مناسبت بزرگداشت مولانا از جمله سفرهای خارجی اعضای انجمن بود.

دبیر دفتر شعر جوان اضافه کرد: در کنار چندین برنامه متنوع و برخی بزرگداشتها که سال گذشته در این دفتر انجام شد برنامه "کتاب دوشنبه ها" هم راه اندازی و در 20 برنامه پیگیری شد که در این جلسات به نقد و بررسی کتابهای شعر شاعران جوان پرداختیم.

عبدالملکیان درباره فعالیت بخش انتشارات انجمن توضیح داد: بیش از 20 عنوان کتاب منتشر شده و یا در دست انتشار از شاعران جوان از فعالیتهای بخش انتشارات دفتر در سال گذشته است که این کتابها در نمایشگاه کتاب ارائه خواهد شد.

وی درباره اهم برنامه های سال 89 گفت: برنامه ها و طرحهایی که در سالهای گذشته اجرایی شده در سال جدید هم دنبال می شود. از برنامه های ما عضوگیری از اعضای جدید به مناسبت سیزدهمین سال افتتاح دفتر شعر جوان خواهد بود که اوایل سال 89 فراخوان عمومی آن منتشر می شود.

شاعر مجموعه "مه در مه" اضافه کرد: مقدمات اجرای طرحی "چارسوی شعر" در سال 88 فراهم و دو جلسه از آن نیز برگزار شد و قصد داریم برگزاری آن را به طور جدی در سال جدید دنبال کنیم.

دبیر دفتر شعر جوان در توضیح بیشتر این طرح عنوان کرد: این جلسات ماهانه به بیان نظرات و یافته‌های نوین شاعران، صاحب نظران و منتقدان درباره شعر اختصاص دارد که این یافته ها در جلساتی با دیگر شاعران و صاحبنظران در میان گذاشته می شود. تا کنون دو جلسه مقدماتی از این طرح با حضور حسین پاینده و عباس مخبر برگزار شده است.

عبدالملکیان برنامه "حیات شعر" را از دیگر برنامه های جدید انجمن دانست و گفت: "حیات شعر" که به نام "حیاط شعر" هم هست برنامه ای است که در فصلهای مناسب سال در فضای باز و در قالب شعرخوانی برگزار خواهد شد.

وی در پایان بیان کرد: همچنین چهارمین دوره کتاب سال نیز در سال جدید برگزار می شود که فراخوان عمومی آن در آغاز سال منتشر خواهد شد.در بخش انتشارات هم سعی داریم ضمن توجه به کیفیت، کمیت آثار را بالا ببریم. البته اجرای تمامی این برنامه ها با کیفیت مناسب در گروه همکاری و هم نفسی دیگر نهادهای فرهنگی با دفتر شعر جوان است.