100 هزار بسته گردشگری بین مسافران نوروزی اردبیل توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یحیی نقی زاده امروز در جمع اعضا ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان اظهار داشت: این اقلام و بسته گردشگری شامل 60 هزار نسخه بروشور، 30 هزار نسخه نقشه راهنمای مسافران و 10 هزار نسخه لوح فشرده معرفی مناطق گردشگری و مکانهای تفریحی استان است.

وی با بیان اینکه بسته های گردشگری در راستای معرفی جاذبه ها و مکانهای گردشگری، دیدنی، رفاهی، تفریحی و... است، افزود: این بسته ها در هشت کیوسک و 13 چادر اطلاع رسانی این سازمان ونیز 16 چادر اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر استان توزیع خواهد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان از آغاز ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: این ستاد فعالیت خود را هم اکنون در محل بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی آغاز کرده است.

وی با اشاره به همکاری و هماهنگی این ستاد با دستگاه های ذیربط استان اضافه کرد: به منظور خدمات رسانی مطلوب به مسافران نوروزی ادارات بهداشت و درمان، راه و ترابری، صدا و سیما، شهرداری، اطلاع رسانی، انتظامی، هلال احمر، اورژانس و... با این ستاد همکاری می کنند.

نقی زاده با تاکید بر ضرورت و اولویت برنامه های این سازمان برای افزایش مدت اقامت گردشگران نوروزی در استان ابراز داشت: این سازمان با اطلاع رسانی از طریق سازمان صدا و سیما در سطح کشور و نیز با نصب بنر و تابلو در ورودی شهرها برای پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی آمادگی کامل دارد.



وی همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس جاذبه های گردشگری استان در ایام نوروز خاطر نشان کرد: این نمایشگاه در راستای اطلاع رسانی و معرفی جاذبه های گردشگری و نقاط دیدنی استان به مسافران نوروزی، برپا شده است.



معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان افزود: در نمایشگاه عکس جاذبه های گردشگری اردبیل که در محل بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برپا شده است، آثار عکاسان و هنرمندان این استان به نمایش در آمده است.