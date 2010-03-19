روزانه 15 تا 17 هزار نفر از نمایشگاه بهاره خرم آباد بازدید می کنند

حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: با توجه به استقبال کم نظیر مردم از نمایشگاه بهاره در سطح استان به ویژه شهرستان خرم آباد زمان برگزاری این نمایشگاه تمدید شده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه تا 29 اسفندماه سالجاری برای بازدید و خرید مردم دایر خواهد بود، بیان داشت: به طور متوسط روزانه بین 15 تا 17 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید می کنند که این میزان رقم قابل توجهی است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با تاکید بر اینکه مشکلی برای تامین مایحتاج اساسی مردم در روزهای پایانی سال و تعطیلات وجود ندارد، خاطر نشان کرد: در نمایشگاههای بهاره اقلام ضروری مردم از جمله روغن نباتی، برنج، قند و شکر، مرغ منجمد و سیب و پرتقال عرضه شده است.

بیرانوند با تاکید بر برخورد با تخلفات احتمالی در این زمینه، یادآور شد: بازرسان سازمان بازرگانی و اصناف در محل نمایشگاه حضور دارند که به شکایات و گزارشات مردمی رسیدگی خواهند کرد.