راه اندازی نخستین راکتور نیروگاه بوشهر از تابستان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "ولادیمیر پوتین" روز گذشته در شهر ولگودانسک واقع در جنوب روسیه گفت : راه اندازی و تکمیل اولین راکتور تولید برق نیروگاه هسته ای بوشهر اوایل تابستان جاری آغاز می شود.

پوتین از تعیین تاریخ دقیق تکمیل نهایی نیروگاه اتمی بوشهر خودداری کرد.



نخست وزیر روسیه اعلام کرد : راه اندازی آزمایشی اولین راکتور از ماه آینده میلادی(آوریل) آغاز می شود و راه اندازی نهایی آن در ماه جولای (تیر و مرداد) خواهد بود.

رئیس شرکت "روس اتم" پیشتر اعلام کرده بود که نخستین نیروگاه هسته ای ایران در شهر جنوبی بوشهر تا پایان سال 2010 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

همچنین"علی صالحی" رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر را اواخر سپتامبر اعلام کرده بود.



غرب و در راس آنها فشارهای زیادی را بر روسیه وارد می کنند تا از عمل به تعهدات خود در زمینه راه اندازی نیروگاه اتمی صلح آمیز بوشهر خودداری کند و روسها هم متاسفانه به تعهدات خود در برابر جمهوری اسلامی ایران و راه اندازی نیروگاه بوشهر در موعد توافق شده، پایبند نبوده اند.