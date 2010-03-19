۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

هشدار عمرو موسی :

خاورمیانه اوضاع خطرناکی دارد / مذاکره با اسرائیل بی فایده است

دبیر کل اتحادیه عرب در یک کنفرانس خبری در بیروت با هشدار درباره خطرناک شدن اوضاع خاورمیانه سبب اقدامات رژیم صهیونیستی، مذاکرات سازش با این رژیم اشغالگر را بیهوده و بی نتیجه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، عمرو موسی با "علی الشامی" وزیر امور خارجه لبنان در بیروت دیدار و سپس در یک کنفرانس خبری شرکت کرد.

وی در این کنفرانس اظهار داشت: اوضاع فلسطین بسیار خطرناک است و اوضاع منطقه آرام نیست و تهدیدات بسیاری در آن وجود دارد.
 
دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه با بیان اینکه اجلاس سران کشورهای عربی در لیبی اوضاع قدس را بررسی خواهد کرد، گفت: من مخالف مذاکره با اسرائیل هستم، زیرا فایده ای ندارد.
 
عمرو موسی در سفر به لبنان با "میشل سلیمان" رئیس جمهور، "نبیه بری" رئیس پارلمان و "سعد الحریری" نخست وزیر این کشور در بیروت دیدار و درباره حضور لبنان در اجلاس لیبی رایزنی کرد.
 
گفتنی است میشل سلیمان قصد ندارد در اجلاس لیبی شرکت کند و مشارکت لبنان در این اجلاس در سطح یک نماینده خواهد بود.
 
اجلاس سران عرب در لیبی، روزهای 27 و 28 مارس برگزار خواهد شد. 
 
 
