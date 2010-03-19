خاورمیانه اوضاع خطرناکی دارد / مذاکره با اسرائیل بی فایده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، عمرو موسی با "علی الشامی" وزیر امور خارجه لبنان در بیروت دیدار و سپس در یک کنفرانس خبری شرکت کرد.

وی در این کنفرانس اظهار داشت: اوضاع فلسطین بسیار خطرناک است و اوضاع منطقه آرام نیست و تهدیدات بسیاری در آن وجود دارد.

دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه با بیان اینکه اجلاس سران کشورهای عربی در لیبی اوضاع قدس را بررسی خواهد کرد، گفت: من مخالف مذاکره با اسرائیل هستم، زیرا فایده ای ندارد.

عمرو موسی در سفر به لبنان با "میشل سلیمان" رئیس جمهور، "نبیه بری" رئیس پارلمان و "سعد الحریری" نخست وزیر این کشور در بیروت دیدار و درباره حضور لبنان در اجلاس لیبی رایزنی کرد.

گفتنی است میشل سلیمان قصد ندارد در اجلاس لیبی شرکت کند و مشارکت لبنان در این اجلاس در سطح یک نماینده خواهد بود.

اجلاس سران عرب در لیبی، روزهای 27 و 28 مارس برگزار خواهد شد.



